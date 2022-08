Stiri pe aceeasi tema

- Adrienne Bailon, fosta membra a trupei The Cheetah Girls, a devenit mama. Vedeta americana de 38 de ani și soțul ei, cantarețul Israel Houghton, au publicat prima imagne cu baiețelul lor, care a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.

- Inna este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania care a reușit sa capteze atenție deosebita și pe plan internațional. Totodata, vedeta este una dintre cele mai instarite, averea facuta atat din muzica sa cat și din colaborarile cu alți artiști.

- Cristina Cioran a devenit mama in urma cu mai bine de un an. De curand, vedeta s-a decis ca vrea sa scape de kilogramele pe care le-a acumulat in timpul sarcinii, așa ca s-a apucat sa țina o dieta. Cat și cum a reușit Cristian Cioran sa slabeasca dupa nașterea fiicei sale.

- Monica Anghel a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a slabit 30 de kilograme. Din 2017, de cand s-a operat la coloana, artista și-a schimbat complet stilul de viața, iar asta a ajutat-o enorm in procesul pierderii in greutate. Aceasta a marturisit ca a avut nevoie și de consiliere psihologica…

- Anca Țurcașiu, in varsta de 52 de ani, a divorțat de soțul ei, in 2022, iar de atunci, viața artistei s-a schimbat total. Vedeta nu a dat detalii despre motivul care a dus la desparțire, insa a recunoscut abia acum, ca a avut nevoie de ajutorul specialistelui pentru a depași perioada grea.Anca Țurcașiu…

- Mai multe persoane se confrunta cu starile de depresie, iar de aceasta data Cristina Șișcanu a fost cea care le-a marturisit urmaritorilor ei din mediul online ca a trecut prin aceste stari, insa a reușit sa se vindece cu ajutorul psihologilor. Iata cum se simte vedeta acum!

- Unul dintre putinele lucruri bune ale acestei perioade de trista amintire a fost reapropierea oamenilor de Biserica. Speriati si haituiti de autoritatile cinice s-au refugiat in bratele preotilor care au oferit o minima oaza de speranta. Cand vezi apocalipsa din jur indusa mediatic pana la refuz,…