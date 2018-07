Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta de televiziune Andreea Raicu a avut perioade grele de depresie. Despre ce a dus-o in acel punct a facut ea declarații. Andreea Raicu, in varsta de 40 de ani , a acordat un interviu pentru Pro TV, in care a facut declarații despre perioada sa de depresie. Andreea Raicu, care arata total…

- Disperare si multa suferinta in sufletul unui barbat din Ramnicu Sarat, care de luni bune, acuza el, nu poate sa-si vad copiii. Copii ce acum locuiesc in Italia, cu mama lor. Daniel Valcu sustine ca a ajuns la capatul puterii, de cand fosta lui iubita ar refuza sa-si arate pruncii, chiar si prin intermediul…

- Luciana Boboc, fost presedinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Braila, a fost pusa sub acuzare de procurorii DIICOT, sub control judiciar, intr-un dosar legat de decontari ilegale ale unor retete oncologice fictive. Potrivit unui comunicat al DIICOT, Luciana Boboc este…

- Viorel Muntean, barbatul din Reghin care și-ar fi ucis soția, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. La ieșirea de la audieri, inginerul acuzat de crima și-a ascuns fața, insa avea arsuri pe maini. El le-a spus procurorilor ca ar fi avut mustrari de conștiința și ar fi incercat sa-și scoata fosta…

- Si daca va intrebati cine este sarbatorita, aflati ca este vorba despre nimeni alta decat Rodica Miron! Iar faptul ca-i place viata buna, nu mai este un secret pentru nimeni. Asa ca... nici de la ziua ei nu putea lipsi luxul mai ales ca, de aceasta data, a fost vorba despre o petrecere data chiar in…

- Diana Simion susține ca Lidia Buble nu realizeaza ce spune, pentru ca ea nu este mama. Razvan Simion, despre momentul in care si-a parasit sotia pentru Lidia Buble: "Ea a fost mai ranita si mai dezamagita decat am fost eu" "Apreciez mult faptul ca domnișoara Buble este de acord ca Razvan…

- Dragostea fața de Dumnezeu este nemarginita in localitatea clujeana Faureni, comuna Vultureni. Aici, localnicii au improvizat o biserica intr-o fosta școala, totul pentru a putea celebra Invierea Mantuitorului Iisus Hristos. Au fost nevoiți sa apeleze la aceasta soluție dupa ce biserica lor, monument…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina. Citeste continuarea pe www.spynews.ro …