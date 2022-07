Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile pentru cel mai nou sezon "Splash! Vedete la apa au inceput, iar vedetele fac tot posibilul sa ii impresioneze pe jurați cu cele mai reușite sarituri de la inalțime. Vica Blochina este cea care trece prin momente dificile, asta dupa ce vedeta s-a accidentat grav chiar la filmarile noului sezon.…

- Anca Pandrea, in varsta de 76 de ani, a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Actrița a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Anca Pandrea a marturisit ca a ajuns recent la spital, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Actrița a povesti pentru Click! ca nu mai iese din casa…

- Un copil in varsta de aproximativ 10 ani a fost lovit de o masina in orasul Harlau. Din primele informatii, copilul a fost grav ranit. El a fost preluat de o ambulanta si transportat la un spital din Harlau. Un elicopter SMURD va ajunge la spital pentru preluarea acestuia si transferul sau la un alt…

- Weekendul trecut, Cristina Cioran și-a botezat fetița, iar vedeta face acum primele declarații dupa marele eveniment din viața sa și a micuței Ema. Prezentatoarea susține ca aceasta nu a plans deloc și tot timpul a fost cu zambetul pe buze.

- Concurentii America Express au pornit in aventura vietii lor si au plecat spre Mexic. Entuziasmati, obositi, plini de emotii, acestea sunt starile concurentilor de pe Aeroportul Henri Coanda.

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- Bibi și Antonio Pican au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de doi, insa cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare cu privire la separarea lor, insa de aceasta data și Antonio Pican a oferit primele declarații despre…