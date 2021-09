Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina, fosta amanta a lui Pițurca, are probleme mari. Aceasta a primit o lovitura dura de la tribunal. Este vorba despre apartamentul cumparat de Victor Pițurca in urma cu 14 ani. Vica Blochina este distrusa Vica Blochina este distrusa. Acesta a primit recent o grea lovitura. Blondina a ramas…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe a trecut prin clipe de panica, dupa ce Rosa, fetița ei cea mica, s-a accidentat la locul de joaca și a ajuns de urgența la spital. In urma cazaturii, Rosa s-a ales cu o fractura de os la mana stanga. Acum, fiica lui Pepe este bine și toata lumea este fericita…

- Irinel Columbeanu face declarații despre desparțirea fostei sale soții de iubitul ei, Mr. Pink. Vestea ca Monica Gabor s-a desparțit de milionar a venit ca un șoc pentru fostul ei soț. Irinel Columbeanu, primele declarații despre o impacare cu Monica Gabor Irinel Columbeanu a vorbit despre ce crede…

- Oana Roman a decis sa mearga in instanța pentru declarațiile pe care Vica Blochina le-a lansat in spațiul public. Cearta dintre cele doua a izbucnit dupa vacanța pe care au petrecut-o impreuna in Egipt. Oana Roman și Vica Blochina au ajuns protagonistele unui scandal de proporții dupa vacanța din Egipt,…

- Prietenia de ani buni dintre Vica Blochina și Oana Roman a luat sfarșit dupa ce blondina a atacat-o pe vedeta Antena Stars in mod pubic. Fosta amanta a lui Victor Pițurca a afirmat ca Oana a dezamagit-o, dar reacția din aceasta seara, de la Xtra Night Show, a vedetei demonstreaza ca aceasta nu are nicio…

- Vica Blochina nu s-a mai abținut și a dat tot din casa despre fosta sa buna prietena, Oana Roman. Cele doua au ajuns sa-și spuna vorbe grele, fosta blerina fiind mai pornita ca niciodata sa scoata la iveala cele mai incomode detalii despre fiica fostului premier al țarii.

- Vica Blochina este, cu siguranța, una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din showbizul romanesc. Fosta balerina a devenit celebra in urma relației amoroase pe care a avut-o cu Victor Pițurca. Cei doi au fost impreuna timp de 16 ani, iar rodul iubirii lor este fiul lor Edan. Ce a pațit fosta…

- Elena Matei de la Chefi la cuțite, veste surpriza pentru fanii din mediul online. Fosta concurenta a lui Sorin Bontea a facut primele declarații despre sarcina. Cu toate ca iși dorește sa fie mamica tanara, frumoasa blondina este de parere ca toate se vor intampla la timpul lor. Tanara le-a raspuns…