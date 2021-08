Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare mare in familia Amaliei Nastase. Vedeta a sarbatorit-o pe fiica ei cea mare și a lui Ilie Nastase. Alessia a implinit 18 ani, acum a devenit majora. Recent, fata cea mare a lui Ilie Nastase și a Amaliei a luat Bac-ul , a mers și la balul de absolvire, chiar a fost admisa și la facultate.…

- Ziua de 3 august e una dintre cele mai importante pentru Mihaela Radulescu. Vedeta a implinit acum 52 de ani și a sarbatorit alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. A transmis și un mesaj emoționant. Diva a petrecut la Monaco cei 52 de ani. Impreuna cu Ayan, fiul ei, și cu Felix Baumgartner,…

- Vica Blochina a acordat un interviu pentru Acces Direct in care a vorbit pe larg despre dezamagirile suferite in ultimul an și nu numai. Vedeta a dezvaluit ca a fost tradata de cea mai buna prietena și inșelata de partenera de afaceri. Astfel, blondina susține ca i-a mers foarte rau pe plan personal,…

- Are motiv mare de sarbatoare. Andreea Raicu a plecat din Romania in urma cu cateva zile, insa la vremea respectiva nu a dezvaluit motivul. Ei bine, aceasta și-a dorit sa fie intr-o locație de vis in ziua in care implinește 44 de ani. Acum se afla in Toscana, in centrul Italiei. Acolo iși aniverseaza…

- Andreea Banica petrece de trei zile și trei nopți, iar cheful inca nu a luat sfarșit. Vedeta iși sarbatorește azi ziua de naștere și aniversarea de 13 ani de la casatorie. Artista abia s-a recuperat dupa operația de deviație de sept, dar a reușit sa organizeze o petrecere de zile mari.

- Bucurie mare in familia lui Jojo. Primul sau copil a implinit varsta de 10 ani și a ținut sa marcheze acest eveniment special printr-un mesaj emoționant pe care i l-a dedicat fiului sau. Internauții au fost pur și simplu copleșiți de cuvintele frumoase pe care le-a scris Jojo pe Instagram.

- Ziua de 27 mai reprezinta o data importanta in familia Andreei Mantea. Asta pentru ca atunci s-a nascut centrul Universului ei, fiul sau, David. Cum era de așteptat, la fel ca in ceilalți ani, vedeta nu s-a lasat mai prejos și i-a organizat micuțului o petrecere impresionanta de ziua lui de naștere.…

- Atat Victor Pițurca, cat și Vica Blochina au fost destul de discreți de-a lungul anilor cand venea vorba de Edan, fiul lor. Acesta nu mai e un baiețel, se transforma intr-un adolescent care și-a descoperit recent o pasiune. Vica Blochina a trait o poveste de dragoste cu antrenorul Victor Pițurca. Din…