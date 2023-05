Cu lacrimi in ochi, abia stapanindu-și emoțiile, Vica Blochina a facut dezvaluiri sfașietoare despre umilințele pe care le-a indurat in timpul relației cu Victor Pițurca. Blonda i-a fost amanta antrenorului nu mai puțin de 16 ani. Avea doar 19 ani cand l-a intalnit prima oara. Vica Blochina, dezvaluiri dureroase despre relația cu Victor Pițurca Vica […] The post Vica Blochina, in lacrimi la TV. A povestit tot cu inima franta. Ce i-a facut Victor Pițurca: „Eram un copil, am platit scump” appeared first on Playtech Știri .