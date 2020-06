Stiri pe aceeasi tema

- Iar anul trecut, de ziua ei de naștere, iubitul i-a facut lui Lili cea mai frumoasa surpriza. Silviu Țolu a dus-o pe Lili Sandu in Istanbul și a cerut-o in casatorie, pe vapor. Acum, Lili Sandu mai are puțin și va devein mama. Dar vedeta se mai pregatește pentru un eveniment important care va avea loc…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții sale, iar abia acum și-a gasit fericirea in sanul familiei pe care și-a creat-o impreuna cu Tavi Clonta, soțul sau! Vedeta a fost asupru criticata pentru ca nu a mers la inmormantarea mamei, dar și pentru faptul ca nu-și lasa tatal sa-și…

- Andreea Balan nu este doar o artista desavarșita și o mama de nota zece, acum vedeta a demonstrat ca este și foarte darnica și iși dorește sa faca fapte bune fața de cei mai puțini norocoși.

- Totul a pornit de la o postare a vedetei pe pagina de instagram, o fotografie in care aparea alaturi de Alex Velea , insoțita de un mesaj misterios. „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia , facandu-i pe admiratori sa creada ca relația ei cu Alex Velea este la final. De altfel,…

- Anca Serea poate fi considera o mama eroina dupa ce a a dat naștere a șase copii. Vedeta nu-și mai incape de fericire, iar de cand a nascut-o pe Leah, mezina familiei, este o femeie și mai implinita.

- In plina pandemie de coronavirus, vedetele de la noi se protejeaza cat de mult pot impotriva acestuia. Vica Blochina a ajuns pe mana medicului, care a pus-o imediat la perfuzii pentru a prevenii infectarea.