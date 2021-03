Vica Blochina, implicată într-un accident rutier. Vedeta a leșinat la volan Vica Blochina (46 de ani) a fost, la inceputul acestei saptamani, implicata intr-un accident rutier. Fosta iubita a lui Victor Pițurca se afla la volanul bolidului ei de lux cand a intrat intr-o alta mașina. Se pare ca Vicai Blochina i s-a facut brusc rau și acidentul s-a produs in timp ce incerca sa traga pe dreapta. Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica. O gasești AICI Vedeta de televiziune spune ca a leșinat la volan, a lovit serios mașina și s-a ranit la un picior. „Mi s-a facut foarte rau, nu mai vedeam in fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat in alta mașina. Am leșinat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

