- Vica Blochina este o persoana foarte directa și sincera. Vedeta susține ca a rupt legatura cu una dintre prietenele ei bune. Este vorba despre o alta vedeta cunoscuta de la noi. Vica Blochina s-a certat cu Oana Roman? Vica Blochina și Oana Roman nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut in mod public…

- Vica Blochina nu l-a uitat pe Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, și a dezvaluit ce s-a intamplat cand l-a revazut. Fosta balerina, care are un copil cu fostul antrenor de la Steaua sau Craiova, a fost invitata la emisiunea lui Catalin Maruța, de la ProTV, și a fost provocata sa-l descrie…

- In direct la GSP Live, Alex Ionița (26 de ani) a vorbit despre cauzele declinului sau de forma din ultimii ani. E perioada in care antrenorii Dan Petrescu și Victor Pițurca i-au reproșat lipsa de agresivitate in joc, boala tanarului fotbalist roman tehnic. Acum cațiva ani, Alex Ionița era copilul…

- Asta sa fie vestea momentului in showbiz? Se casatorește Vica Blochina, dupa ce a fost amanta lui Victor Pițurca? Fosta sportivului și-a pus fanii pe jar dupa ultima destainuire pe care le-a facut-o in mediul online.

- Vica Blochina locuiește in Romania de atat de mult timp incat este ușor sa uiți ca nu este de pe meleagurile noastre. Fosta partenera a lui Victor Pițurca a plecat din Lituania pe cand era doar o adolescenta de aproximativ 17 ani, in anul 1992. Acum, dupa aproape trei deceni, vedeta se gandește la posibilitatea…

- A ieșit la suprafața adevarul despre imbolnavirea cu virusul covid-19. Descoperirea uimitoare a specialiștilor. Ce se intampla dupa 6 luni de la vindecare, citiți in articolul de mai jos. Lumea medicala este in stare de șoc. Ce se intampla cu mulți pacienți la șase luni dupa ce s-au vindecat de coronavirus…

- Pițurca i-a inchis robinetul cu bani Vicai, deranjat de faptul ca aceasta ii pronunța mereu numele atat in spațiul blocului, cat și pe la colțuri. Fostul selecționer a platit 9000 euro lunar pensie alimentara Timpul trece, lucrurile s-au aranjat in ceea ce-l privește pe fiul cel mic al lui Victor Pițurca,…