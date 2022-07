Stiri pe aceeasi tema

- Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in curand la Antena 1. Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Natanticu sunt juratii care vor nota atent prestatiile concurentilor la Splash! Vedete la apa.

- Echipa campionului mondial de Formula 1 incurajeaza jucatorii CFR Cluj inaintea noului sezon. Sponsorul oficial al echipei din Gruia, PokerStars Casino, a surprins campioana Romaniei cu un mesaj surpriza, chiar cu puțin timp inainte de startul noului sezon de Liga 1 și de inceputul parcursului in UEFA…

- Principalul esalon din fotbalul romanesc a devenit Superliga, ca urmare a unui parteneriat incheiat cu Superbet si prezentat intr-o conferinta de presa, inainte de tragerea la sorti a noului sezon, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ce spune Smiley despre Theo Rose, noua jurata de la Vocea Romaniei. Cei doi vor imparți sarcinile, dar și scaunul de jurat. Filmarile pentru show-ul de talente tocmai au inceput. Smiley a vorbit despre Theo Rose, noua membra de la masa juriului de la Vocea Romaniei, cu care va imparți scaunul de jurat. Ce…

- FC Universitatea Cluj s-a reunit marți seara, Erik Lincar conducand prima ședința de pregatire a „Șepcilor Roșii" pentru noul sezon din Liga 1, programat sa inceapa in data de 16 iulie. „U” a revenit pe prima scena a fotbalului romanesc, dupa șapte ani in care a parcurs drumul de la cel mai jos nivel…

- Dupa o vacanța scurta, “studenții” au reluat pregatirile, iar tehnicianul formației clujene așteapta intaririle pentru primul sezon al “Șepcilor roșii” in elita fotbalului romanesc, dupa o pauza de

- Federatia Romana de Handbal a stabilit programul competitional al viitorului sezon in Ligile Nationale, cea masculina si cea feminina. Coincidenta a facut ca cele doua echipe buzoiene, HC Buzau si Gloria, sa intalneasca la start chiar campioanele! In Liga masculina, nici ca se putea un debut mai greu…

- Speak și Ștefania vor ajunge pe covorul roșu, in New York, chiar in acest weekend. Cei doi sunt invitați la premiera noului sezon al celebrului serial Stranger Things. Artista a dat deja toate detaliile aventurii lor pe taram american.