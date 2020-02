Vica Blochina a suferit un accident! Blondina a fost operată de urgenţă In urma accidentului nedorit, se pare ca Vica și-a rupt piciorul si a fost nevoie urgenta de interventia medicilor. „Nu am avut probleme de sanatate niciodata… Am facut doar operatii doar de infrumusetare. Am fost la alergat si mi-am rupt piciorul. Nu am stiut ca este rupt. Am venit la spital pentru ca nu puteam sa calc pe picior si am facut fractura. Talpa o am rupta, am fractura de metatarsian. Mi-au spus toti ca este bine sa ma operez”, a comentat Vica. Blonda ar fi pierdut chiar procesul, potrivit cancan.ro. Astfel ca, vedeta va fi obligata sa plateasca suma de 7.000… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, a postat o imagine pe retelele de socializare, in care are o pozitie de infarct, in timpul orei de sport. Ipostaza in care s-a afișat blonda a starnit numeroase reacții in mediul virtual. „Nea Piți, uita-te aici, frate! Awwww Vicoooo… Le-am vazut pe toate, doar cracitura asta mai lipsea/…

- Viorica Oncioiu, presedintele Asociației Europeana pentru Susținerea Drepturilor Omului - Combaterea Discriminarii si Coruptiei, a fost citata, in calitate de reprezentant al asociatiei, in procesul lui Dani Mocanu, fiind considerata parte civila in dosar. Aceasta a explicat ca va renunta la orice…

- Magistratul Andrei-Aurel Paun, de la Judecatoria Sectorului 2, a motivat de ce a respins plangerea lui George Cioclea, fost ofițer al Garzii Financiare, impotriva echipei de investigație Libertatea & GSP. Acestea sunt momentele in care presa, cu respectarea obligațiilor și responsabilitaților care-i…

- Blonda ar fi pierdut chiar procesul, potrivit cancan.ro. Astfel ca, vedeta va fi obligata sa plateasca suma de 7.000 de lei, ce include și cheltuielile de judecata. „Soluția pe scurt: Admite cererea. Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 2.462,13 lei cu titlul de cote de intretinere…

- Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins, in 8 ianuarie, ca "neintemeiata cererea formulata de diverse persoane privind inregistrarea in functia de presedinte a unei alte persoane decat presedintele ales legal si statutar, Nicolae Manolescu". Doua hotarari judecatoresti au stabilit nelegalitatea…

- Gestul pompierului din Botoșani, care a intervenit la accidentul produs duminica la Talpa, scoțand in ultima clipa, din mașina cuprinsa de flacari, o femeie ramasa incarcerata, a ajuns și la urechile celor de la București.

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC). Decizia CAB este una provizorie, pana cand se va judeca pe fond cererea lui Andrei Tinu de anulare a deciziei prim-ministrului,…