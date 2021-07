Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in showbizul romanesc. Vica Blochina și Oana Roman au rupt relația de prietenie pe care o aveau de foarte mulți ani. Marul discordiei pare sa fie chiar Marius Elisei, despre blondina a spus ca are un comportament agresiv atunci cand se afla in stare de ebrietate, dar și ca ar fi plecat din casa…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta care ar fi avut loc intre ea și Vica Blochina. Vedeta de la Antena Stars le-a spus adevarul fanilor, ca o reacție la spusele blondinei, cea din urma declarand recent, la Xtra Night Show, ca a fost dezamagita de fiica lui Petre Roman. Iata confesiunea…

- Oana Roman a avut prima reacție, dupa ce Vica Blochina a spus despre ea ca este o persoana falsa . De asemenea, fosta concurenta de la „Ferma” a declarat ca a fost dezamagita de fosta soție a lui Marius Elisei. „Eu nu sunt suparata pe ea. Am fost suparata, intr-adevar. Dar am luat ca atare treaba și…

- Vica Blochina și Oana Roman nu mai sunt prietene, asta dupa ce aceasta din urma ar fi dezamagit-o pe rusoaica. Fosta balerina nu a vrut sa ofere detalii cu privire la motivul pentru care s-au separat, insa supararea a putut fi vizibila pe chipul acesteia, marturisind la Xtra Night Show ca fiica fostului…

- Face ea ce face și tot ajunge in centrul atenției. Oana Roman „lovește” din nou. Vedeta nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai populare și apreciate influencerițe din Romania. Cum arata, de fapt, fiica lui Petre Roman și cat de mult a slabit. Fotografiile spun totul. Oana…

- Oana Roman traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta a plecat in vacanța cu Vica Blochina, prietena ei cu care a reluat recent legatura. Cele doua și-au luat copiii și au plecat in Egipt, intr-o vacanța ca pe vremuri. Ce cadou a primit Oana Roman de ziua ei Fiica fostului premier…

- Este zi mare astazi pentru Oana Roman, care a implinit 45 de ani. Vedeta de la Antena Stars și-a aniversat ziua de naștere in Egipt, acolo unde se ala in vacanța. In plus, prietena ei, Vica Blochina, și-a dorit ca Oana Roman sa se bucure din plin de aceasta zi, astfel ca i-a facut un cadou special.

- Oana Roman este in culmea fericirii pentru ca a ajuns in vacanța mult visata, in urma cu puțin timp. Vedeta de la Antena Stars și prietena ei, Vica Blochina, au plecat impreuna cu copiii lor la mare și la soare, iar entuziasmul este unul fara egal. Iata și primele imagini postate de aceasta, din vacanța.