Vica Blochina a organizat o mare petrecere in cinstea aniversarii sale, dar nu toata lumea a fost invitata. Una dintrele cele mai bune foste prietene ale sale a lipsit, aceasta fiind Bianca Dragușanu, insa cineva i-a ținut locul. Surprinzator sau nu, Alex Bodi i-a fost aproape fostei lui Pițurca in cea mai speciala seara. Mai mult decat atat, cei doi, pentru o amintire de neuitat, au și imortalizat momentul, parca in ciuda fostei asistente TV, devenita acum ”dușmanca” lor.