Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman, mama Oanei Roman, se confrunta cu grave probleme de sanatate de ceva vreme, iar in ultimele luni a facut o mulțime de investigații in acest sens. Astazi a ajuns din nou pe mana medicilor, iar vedeta spune cum se simte acum cea care i-a dat viața.

- Alexandru Arșinel a intampinat mari probleme de sanatate in ultima perioada, astfel ca starea sa de sanatate a fost pusa sub semnul intrebarii chiar și de medicii specialiști. In acest sens, maestrul a facut noi dezvaluiri la Antena Stars despre starea sa dupa ce a dus o lupta cumplita cu boala.

- In urma cu aproape doua saptamani, Cristina Cioran a nascut prematur o fetița. Din pacate, micuța Ema se afla inca internata in spital, in timp ce mama ei a fost externata. Vedeta a dat noi detalii despre cum se simte bebelușul și cum a evoluat in ultimele zile. „Sunt mai bine, deși pare ca s-a intamplat…

- Benone Sinulescu, celebrul cantaret de muzica populara, este in stare grava, dupa ce joi, acesta a fost gasit inconstient in locuința sa. Impresarul artistului a vorbit despre stare de sanatate și a dat detalii despre boala de care ar suferi.

- Dupa ce starea de sanatate a lui Benone Sinulescu s-a inrautațit, el fiind gasit inconșient in casa, acum medicii vin cu noi informații legate de situația in care se afla in aceste momente artistul. Cum se simte cantarețul de muzica populara.

- Cantareața Andreea Banica a dezvaluit noi detalii despre starea sa de sanatate. Artista suferea de o boala respiratorie de mai bine de cinci ani de zile, insa s-a temut sa iși trateze condiția medicala, fiindca necesita o intervenție chirurgicala. Andreea Banica nu a dat foarte multe detalii despre…

- Federația Daneza de Fotbal a emis un comunicat oficial cu privire la starea de sanatate a lui Christian Eriksen, care a suferit ieri, in timpul meciului cu Finlanda, un stop cardio-respirator, scrie digisport.ro.

- Alex Bodi nu ar vrea sa renunțe la Bianca Dargușanu, chiar daca se afișeaza in tandrețuri cu o alta diva mioritica. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca fostul sau soț i-ar cere in repetate randuri sa redevina un cuplu, deși nunta cu Gabi Badalau a fost deja anunțata, cat și…