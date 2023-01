Stiri pe aceeasi tema

Un atac cibernetic a vizat site-ul bodedemisia imediat dupa lansarea acestuia, anunța luni seara USR, anunța Mediafax.

Trupul neinsufletit al tanarului de 22 de ani din judetul Mures, care a cazut sambata in lacul Colibita, in timpul unei plimbari cu hidrobicicleta, a fost recuperat de scafandri in cea de-a patra zi a cautarilor, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud si scafandrii intervin, sambata dupa amiaza, la Colibita, unde o barca in care se aflau trei oameni s-a rasturnat. Primele date de la fata locului arata ca doua dintre persoane s-au salvat, a treia fiind disparuta.

O alarma de incendiu a izbucnit in camera tehnica a uneia dintre cladirile Ministerului rus de Externe, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a instituției, Maria Zakharova.

Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, transmite RADIO ROMANIA ACTUALITATI, relateaza Rador.

Alianța Pentru Patrie cere Guvernului sa prezinte de indata in fața romanilor, toate masurile pe care le ia pentru destituirea din funcțiile publice și tragerea la raspunderea penala și administrativa a celor care se fac vinovați de prelungirea ilegala și abuziva a "Starii de Urgența"!

Autoritatile cu atributii de control din cadrul Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca au descoperit ascunse, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala, 152 de cartuse calibru 22 mm si 38 mm.

O autoutilitara care se deplasa pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti a luat foc in mers, la kilometrul 12, pe sensul de mers spre capitala, iar soferul a reusit sa coboare din autovehicul, pentru stingerea incendiului fiind solicitati pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta