- Vica Blochina a ajuns de urgența la spital. In urma unui accident, vedeta și-a fracturat piciorul, iar medicii au fost nevoiți sa il puna in ghips.Din discuția inregistrata de Vica și difuzata pe contul ei de socializare, se pare ca bandajul ghipsat este doar provizoriu.„Nu am avut probleme de sanatate…

- Desi are o frumusete rapitoare, Anda Adam a decis de curand sa-si faca o interventie estetica. Vedeta le-a dezvaluit recent fanilor ca doreste sa isi opereze nasul si cu aceasta ocazie le-a trimis si un mesaj.

- Andreea Balan trece prin momente grele in vacanța din Mauritus. Vedeta a ajuns de urgența cu cea mica la spital, in urma unei enterocolite. Medicii au anesteziat-o pe micuța pentru a-i face tratamentul.

- Anul a inceput prost pentru Ioana Filimon. Vedeta a ajuns deurgența pe mana medicilor, dupa ce s-a accidentat la mana și a avut nevoie deghips. Aceasta a postat poe contul de socializare o imagine, in care le aratafanilor, brațul ei. Ioana Filimon a ajuns de urgenta la spital, in primele zile ale acestui…

- Irina Rimes a fost supusa unei intervenții chirurgicale dupa ce medicii i-au descoperit o hemoragie interna. Solista se simte mai bine acum și curand va merge acasa. ‘Am fost internata aseara in spital cu o problema grava de sanatate. Medicii nu ma lasa sa plec acasa, pentru ca am hemoragie interna.…

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna.Irina Rimes a fost operata. Surse din apropierea artistei a declarat, pentru protv.ro, ca operația a decurs bine. Vedeta se simte bine și va fi externata in scurt timp.Irina Rimes…

- Irina Rimes a ajuns de urgența la spital din cauza unei probleme grave de sanatate. Din primele informații, artista a suferit o hemoragie interna și a fost supusa unei intervenții chirurgicale. A fost nevoita sa-si anuleze in ultimul moment concertul de Revelion de la Iasi, dupa de a fost internata…

- Clipe grele pentru fiica cea mica a Anamariei Prodan. Sarah a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a accidentat la picior, in timp ce se antrena pe terenul de baschet. Astfel ca, Sarah Dumitrescu nu va mai putea performa pentruechipa la care este angajata, pentru o perioada mai lunga. Pe pagina oficiala…