Vica Blochina a făcut anunţul după ce a fost operată, în urma unui accident: "Dragii mei..." In tot acest timp, blondina a pastrat legatura cu prietenii virtuali si i-a tinut la curent cu tot ce se intampla. Recent, a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care anunta ca a fost externata din spital si ca se simte foarte bine. ”In drum spre casa de la spital. Dupa ce aseara am avut operația reușita la picior.... cu zambetul pe buze și cu oameni dragi langa mine!!! Dragii mei, va multumesc pentru sutele de mesaje primite de incurajarea. Sunt absolut onorata!!!”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram. Blonda ar fi pierdut chiar procesul, potrivit cancan.ro.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In urma accidentului nedorit, se pare ca Vica și-a rupt piciorul si a fost nevoie urgenta de interventia medicilor. „Nu am avut probleme de sanatate niciodata… Am facut doar operatii doar de infrumusetare. Am fost la alergat si mi-am rupt piciorul. Nu am stiut ca este rupt. Am venit la spital…

- Recent, a postat o imagine pe retelele de socializare, in care are o pozitie de infarct, in timpul orei de sport. Ipostaza in care s-a afișat blonda a starnit numeroase reacții in mediul virtual. „Nea Piți, uita-te aici, frate! Awwww Vicoooo… Le-am vazut pe toate, doar cracitura asta mai lipsea/…

- Zilele trecute, CANCAN.RO, a intalnit-o pe Bianca Dragușanu in zona in care are atelierul de croitorie. Dupa ce și-a parcat bolidul de lux in fața atelierului, blondina ”a dat alarma”. La un semn, cateva angajate și-au facut apariția langa mașina vedetei și s-au inghesuit sa goleasca portbagajul mașinii.…

- Portarul Universitatii Craiova, Mirko Pigliacelli , a postat un mesaj pe contul sau de Instagram prin care spera sa „stinga“ conflictul cu suporterii din Banie. Tensiunile dateaza de mai bine de o luna de zile. Portarul italian este acuzat de tradare si de plecarea antrenorului Victor Piturca. Afectat…

- Blonda ar fi pierdut chiar procesul, potrivit cancan.ro. Astfel ca, vedeta va fi obligata sa plateasca suma de 7.000 de lei, ce include și cheltuielile de judecata. „Soluția pe scurt: Admite cererea. Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 2.462,13 lei cu titlul de cote de intretinere…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC). Decizia CAB este una provizorie, pana cand se va judeca pe fond cererea lui Andrei Tinu de anulare a deciziei prim-ministrului,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…