- Forma atletica in care se prezinta Andreea Esca, la 47 de ani, se datoreaza in mare masura și sportului, caci continua sa faca mișcare cu consecvența, zi de zi. Va vine sa credeți, insa prim știrista Pro Tv-ului se mandrește cu multe diplome dar și un loc I la nivel național, la proba de inot 200 metri…

- La 45 de ani, Vica Blochina știe foarte bine ce vrea de la un barbat. Se pare ca barbatul perfect pentru blondina trebuie sa aiba trei calitați foarte importante, din punctul ei de vedere. Pe primul loc nu este aspectul fizic, nici intelectul, ci simțul umorului. Fosta lui Victor Pițurca pune mare preț…

- Vica Blochina, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz, a dat carțile pe fața și a vorbit despre depresie. Fosta iubita a lui Victor Pițurca nu s-a ascuns și a ținut sa impartașeasca cu fanii experiența ei.

- O șoferița a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un grup de copii in București, sambata, in jurul orei 15.30, in Sectorul 2, la ieșirea spre orașul din Voluntari. Femeia nu ar fi suflat in etilotest, motivand probleme medicale, insa probele de sange recoltate au demonstrat ca a consumat alcool.Pana…

- Vica Blochina este o persoana foarte directa și sincera. Vedeta susține ca a rupt legatura cu una dintre prietenele ei bune. Este vorba despre o alta vedeta cunoscuta de la noi. Vica Blochina s-a certat cu Oana Roman? Vica Blochina și Oana Roman nu mai sunt prietene. Cea care a recunoscut in mod public…

- Vica Blochina nu l-a uitat pe Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, și a dezvaluit ce s-a intamplat cand l-a revazut. Fosta balerina, care are un copil cu fostul antrenor de la Steaua sau Craiova, a fost invitata la emisiunea lui Catalin Maruța, de la ProTV, și a fost provocata sa-l descrie…

- Vica Blochina locuiește in Romania de atat de mult timp incat este ușor sa uiți ca nu este de pe meleagurile noastre. Fosta partenera a lui Victor Pițurca a plecat din Lituania pe cand era doar o adolescenta de aproximativ 17 ani, in anul 1992. Acum, dupa aproape trei deceni, vedeta se gandește la posibilitatea…