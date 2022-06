Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații face lumina cu privire la alerta de virus holeric din țara noastra. Din cauza cazurilor care apar sporadic, Republica Moldova monitorizeaza apele de imbaiere neamenajate pentru prezența vibrionului holeric, precizeaza Ministerul Sanatații. Tulpina izolata nu face parte din categoria…

