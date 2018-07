Vibeke Skofterud, campioană olimpică, a murit Norvegianca Vibeke Skofterud, campioana olimpica in 2010 la stafeta de 4x5 km la schi fond, a decedat la varsta de 38 de ani, din cauza unui accident cu un ski jet, relateaza L'Equipe. Skofterud, duba campioana mondiala tot cu stafeta de 4x5 km la schi fond, a fost gasita duminica fara viata in insula St. Helena in apropiere de comuna Arendal, la sud-est de Oslo. O echipa de salvare a incercat s-o resusciteze, dar fara succes. Ancheta A fost deschisa o ancheta pentru lamurirea circumstantelor in care s-a produs accidentul. Schioarea norvegiana s-a retras din activitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

