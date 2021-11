Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de catre entitati ale statului. Legea completeaza Ordonanta […] The post Viata va fi mai usora pentru acesti romani. Klaus Iohannis a promulgat Legea ce-i ajuta foarte mult first appeared on Ziarul National .