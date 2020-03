Viața unui câine blocat la înălțime, salvată de pompieri după o intervenție de peste două ore FOTO Mai bine de doua ore au muncit pompierii din vestul țarii pentru a salva viața unui caine. Eforturile au meritat, au dat roade, iar satisfacția a fost pe masura. Patrupedul a ramas captiv la inalțime, pe o stanca in fosta cariera de piatra din afara Sebișului, județul Arad. Salvatorii Detașamentului de Pompieri Sebiș au acționat […] Articolul Viața unui caine blocat la inalțime, salvata de pompieri dupa o intervenție de peste doua ore FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sebiș au reușit sa salveze un caine izolat pe o stanca din fosta cariera din marginea orașului. „Salvatorii Detașamentului de Pompieri Sebiș au acționat mai bine de doua ore in aceasta dimineața pentru salvarea unui caine ramas captiv la inalțime pe o stanca in fosta cariera de piatra…

- Interventie dificila pentru salvamontistii din judetul Maramures. Acestia au fost nevoiti sa urce in Muntii Rodnei, pentru a salva o turista care cazuse in gol, in zona unei cascade. Femeia, pasionata de sporturi extreme, se catara in momentul cand s-a dezechilibrat si a cazut. S-a lovit la genunchi…

- Pentru remedierea unei avarii la nivelul unui branșament, de pe strada Farului, din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe aceasta strada, tronsonul delimitat de strazile Salcamilor și B.P. Hașdeu, astazi – 11 februarie 2020, in intervalul orar…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident de munca, persoana cazuta de la inaltime cca. 6m de pe un bloc in constructie. A fost alocat un echipaj de prin ajutor…

- Azi, in jurul orei 09:30, un cațel s-a „angajat intr-o traversare neregulamentara” pe raza localitații Cuzdrioara, fiind acroșat de un autoturism condus de o tanara din Bistrița. Patrupedul a ajuns la sediul unitații de poliție, incarcerat in bara de protecție. Cu toata indemanarea polițiștilor din…

- In aceasta seara a avut loc un accident rutier pe DJ 709 B, intre Curtici și Macea. Un autoturism marca Honda a intrat in plin intr-o caruța nesemnalizata. „SMURD TIM Arad, descarcerarea ușoara, SMURD Curtici cu opt subofițeri se deplaseaza intre localitațile Curtici și Macea, pe DJ 709 B, la un accident…

- Traficul rutier a fost parțial blocat pe drumul Arad – Oradea, in sensul giratoriu de la intersecția cu drumul județean Curtici – Santana, unde a avut... The post Accident și trafic blocat parțial pe un drum national din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Autovehiculul de mare tonaj a gresit drumul în zona strazilor Aurel Ghiurghianu si Miko Imre din cartierul Zorilor si a avut nevoie de o masina de tractare pentru a iesi din zona respectiva. În Cluj-Napoca s-a asternut un strat subtire de zapada în ultimele 20 dde ore,…