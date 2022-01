Viața unui bătrân, salvată de prezența de spirit a unor jandarmi aflați în patrulare, la Timișoara Viața unui barbat in varsta de 69 de ani a fost salvata de prezența de spirit a unui echipaj de jandarmi. Barbatului i s-a facut rau pe strada, in fața unui magazin din cartierul Plopi, iar intervenția prompta a jandarmilor a prevenit o tragedie. „Sambata dupa-amiaza, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara, care […] Articolul Viața unui batran, salvata de prezența de spirit a unor jandarmi aflați in patrulare, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

