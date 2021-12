Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Anamaria Prodan se afla in plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, insa pare mai hotarata ca niciodata sa avanseze și mai mult in cariera sa. Impresara a postat pe rețelele de socializare un mesaj, care poate fi considerat chiar o ințepatura pentru actuala iubita a antrenorului. De cand Laurențiu Reghecampf…

- Hidrogenul este considerat sursa de energie a viitorului și tot mai multe țari ale lumii au inceput sa-și indrepte atenția catre utilizarea acestui tip de gaz, obținut fie din surse regenerabile, fie din combustibili fosili cu captarea gazelor cu efect de sera. Un nou studiu contrazice insa ce se știa…

- Mira este una dintre artistele momentului in Romania și se bucura de un adevarat succes, asta dupa ce scoate hit dupa hit. Ei bine, caci pe ea o știe toata lumea, puțini sunt cei care au vazut-o vreodata pe mama sa. Fara a mai ezita, vedeta a postat pe rețelele de socializare o poza rara cu cea care…

- Pașaportul romanesc ramane unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit indexului Henley Passport pe acest an. Cetațenii romani pot calatori fara viza in peste 170 de țari. Tara noastra deține al 16-lea cel mai puternic pașaport din lume, la egalitate cu Chile, Monaco și Emiratele Arabe Unite.…

- Australia si-a continuat parcursul fara greseala in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2022, invingand cu 3-1 reprezentativa Omanului si realizand astfel un record mondial de 11 victorii consecutive in meciurile de calificare. Jucatorii de la antipozi s-au impus prin golurile lui Awer Mabil (9),…

- Fostul ofițer de poliție Wayne Couzens, care a rapit, a violat și a ucis o tanara de 33 de ani, Sarah Everard, a fost condamnat pe viața, informeaza Observatornews.ro . Avocatul apararii a incercat sa obțina o condamnare la 30 de ani pentru clientul sau, insa judecatorul de caz nu s-a lasat impresionat,…