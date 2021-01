Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de Ambasada Israelului in Romania."Vestea morții lui Iancu Țucarman este deosebit de trista pentru mine. Supraviețuitor al unor orori inimaginabile din timpul Pogromului de la Iași, un om cu o dorința de viața incredibila, Iancu Tucarman nu a mai putut lupta impotriva acestui virus…

- Ambasada Israelului in Romania deplange moartea unuia dintre supraviețuitorii Trenurilor Morții din timpul Holocaustului, domnul Iancu Țucarman. Acesta s-a stins din viața in aceasta dupa-amiaza, la varsta de 98 de ani, dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-COV 2. Citește și: Ministrul Justiției,…

- Alexandru MURARU: De ce candidez Am intrat in politica in mod natural, am fost, cum s-ar zice, inca din 2005, in preajma deciziilor politice. Mi-am asumat primele functii de raspundere in PNL in 2014, ca vicepresedinte al PNL Iasi, purtator de cuvant, iar din aprilie 2017, sunt prim-vicepresedinte al…

- Mascații au intrat in urma cu trei zile peste primul roman care a fost condamnat, dupa 1989, la inchisoare pe viața. Ioan Chifan a fost reținut, scrie BZI, cotidian care apare la Iași, fiind acuzat acum de inșelaciune.Polițiștii ieșeni și trupe SAS au descins vineri de dimineața la locuința din Iași…

- Deși a trecut aproape un an de la confirmarea primului caz de Covid19 și aproape 9 luni de la identificarea primului pacient in Romania, inca sunt multe necunoscute legate de virusul SARS-COV2 și de efectele pe care le poate produce asupra organismului uman pe termen scurt sau lung. Numarul de imbolnaviri…

- Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele ONG-ului „Daruieste viata“, care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania din donatii si sponsorizari, scriu despre problemele grave de la Spitalul Modular din Letcani, Iasi, care a costat 13 milioane de euro. Acestea…

- Raed Arafat a declarat ca in curand vor fi peste 100 de pacienți la ATI pe zi, iar medicii vor fi nevoiți sa trieze pacienții! Un reputat medic epidemiolog anunta DEZASTRUL pentru luna decembrie. Cate cazuri va avea Romania de ANUL NOU "Ne așteptam sa creasca numarul de cazuri. Va dau…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu iși dorește ca Romania sa ajunga din nou in poziția de a impune lockdown și din acest motiv se iau masuri pe plan local. “Obiectivul nostru este ca oamenii sa duca o viata cat mai normala. Obiectivul nostru este ca economia sa functioneze la parametrii obisnuiti.…