Viața unei fetițe din Moreni depinde de un transplant pentru care familia are disperată nevoie de sprijin financiar Micuța Aylin Stefania, o fetița din Moreni, a fost evaluata medical in Turcia acolo unde medicii au gasit o rezolvare pentru toate problemele ei, dar costurile depașesc puterea financiara a familiei. Fetița are nevoie urgenta de un transplant de ficat, iar costurile totale se ridica la suma de 58.000 de euro, bani de care familia ei nu dispune. Parinții sunt disperați și cu lacrimi in ochi implora ajutor pentru salvarea copilul. Aylin nu este deloc bine, s-a intors cu dureri mari de burtica și umflata din cauza faptului ca are nevoie urgenta de transplant. In acest moment familia pleaca de la… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

