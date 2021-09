Stiri pe aceeasi tema

- Timp de sase ore restaurnatul MCDonald’s din centrul Timisoarei a fost inchis de inspectorii ANPC Timis. Oamenii legii au descoperit in bucataria celor de la McDonald’s fire de par si pene de pasari. Mai mult acelasi lant a fost amendat cu peste 3.000 de euro pentru neregulile constatate. Acest caz…

- Tanara de doar 21 de ani care s-a autoincendiat acum doua saptamani a decedat ieri noapte la spital. Starea acesteia era foarte grava inca de la inceput. Femeia s-a autoincediat la doar cateva zile dupa ce concubinul sau a recurs și el la acest gest extrem. In urma au ramas trei fetițe, care sunt acum…

- Tanara care s-a autoincendiat noaptea trecuta la Bichigiu are o „poveste” tragica, demna de un film horror! Concubinul ei s-a autoincendiat cu doua zile inainte. Iar fostul ei soț a fost omorat intr-un mod violent și tranșat ca un animal. O poveste demna de un film horror iese la iveala dupa evenimentele…

- Proiectul „Camine in mișcare”, inceput de asociația Prin Banat și asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii in 2018, ca parte a programului cultural destinat titlului caștigat de oraș, continua in acest an prin „Centriphery”, cofinanțat de programul Europa Creativa al Uniunii Europene in…

- Timișoara și Romania mai pierde inca un jurnalist. Raico Cornea s-a stins fulgerator din viața miercuri dupa-amiaza, dupa ce, brusc, inima sa a incetat sa mai bata. Abia se intorsese din vacanța. Pe 25 iulie ar fi implinit 52 de ani. Jurnalistul Raico Cornea a murit subit la 52 de ani Originar din Moldova…

- Dosar penal pentru o tanara de 23 de ani, la Timișoara. Ea este cercetata penal dupa ce a fost prinsa de polițiști la volan deși consumase droguri. Tot pentru același lucru este cercetat și un barbat de 35 de ani. Ambii șoferi au fost depistați in noaptea de vineri spre sambata, in timpul unei acțiuni…

- „La UVT, cultura este capitala!” este genericul sub care se deruleaza și seria de evenimente de teatru și muzica outdoor „WePerform”, organizate de Facultatea de Muzica și Teatru din Universitatea de Vest din Timișoara. „WePerform – Seri de muzica și teatru FMT-UVT” aduce in atenția publicului noi spectacole…

- O noua premiera iși așteapta spectatorii la Teatrul Național din Timișoara sambata, 26 iunie și duminica, 27 iunie 2021, de la ora 19, in Sala Mare: DON JUAN dupa o idee de Max Frisch, pe un scenariu de Ion-Ardeal Ieremia care semneaza, de asemenea, regia artistica și ilustrația muzicala a spectacolului. …