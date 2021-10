Stiri pe aceeasi tema

- 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri militari vor fi prezenți de sambata, 9 octombrie, la Spitalul Modular de la Letcani, judetul Iasi, a carui conducere a fost preluata, la solicitarea DSU, de catre Ministerul Apararii Naționale. Unitatea mobila de la Lețcani a fost printre cele trei mari…

- Un student spaniol, venit cu bursa Erasmus la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iasi, a fost accidentat mortal, vineri dimineața, pe trecerea de pietoni. Se afla intr-un grup in momentul in care a fost izbit de o mașina. Adrian Garcia Pereira se afla impreuna cu un grup de prieteni. Au traversat cu totii…

- In ziua in care Romania inregistreaza cel mai mare numar de infectari din ultimele 6 luni, mii de credincioși s-au adunat la Manastirea Hadambu din Iasi pentru a participa la Procesiunea Drumul Crucii. Oamenii merg umar la umar, iar maștile sanitare sunt inexistente. Mulți dintre participanți nu au…

- O fetița de aproximativ doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași. Mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada. Micuța a murit in cursul serii de ieri. Intrucat pe corpul micuței erau semne de violența, poliția a fost alertata de catre reprezentații spitalului.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași: Dacian Cioloș ar fi vrut, la un moment dat, sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a amintit ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- „Cine este Aceasta-frumoasa ca zorile si curata ca dimineata? Este Imparateasa rugaciunii, este Rugaciunea intrupata!” Ilie Miniat, Episcopul de Kalavitria O biografie scurta in care gasim doua portrete ale Fecioarei Maria. „Serioasa in toate, vorbind putin, repede la ascultare, placuta la vorba, lipsita…

- Incidentul a avut loc azi noapte, cand toți cei 174 de pasageri ai cursei WizzAir Bologna – Iași, au constat la aterizare ca nu au bagajele. Conducerea aeroportului a declarat ca nu s-a mai intamplat niciodata sa se rataceasca bagajele a tuturor pasagerilor unei curse. Cel, mai probabil, in urma unei…