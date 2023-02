Sexul este foarte important in viața noastra. Activitatea sexuala regulata ne ajuta sa dormim mai bine, ne ține departe de starile tensionate, stresante și ne imbunatațește starea de spirit. Cu toate acestea, atunci cand ne lasam duși de val și nu adoptam un comportament responsabil, a ne darui dragostea partenerului nostru aduce, odata cu placerea și satisfacția, o serie de probleme de sanatate. Alexandru Daniel Scorleanu, expert in educație medicala in cadrul unui centru medical, din București, ne explica in cele ce urmeaza, tot ce trebuie sa știm despre viața sexuala și riscurile ei! Articol…