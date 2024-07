Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat- ca for decizional – un proiect de lege care stabileste modalitatea prin care vor fi evaluate imobilele preluate abuziv in perioada regimului comunist in situatia in care nu s-a emis o decizie sau a fost atacata, potrivit Agerpres. Proiectul modifica, in acest sens,…

- Un cadavru a fost descoperit marți dimineața intr-o remorca aflata intr-o parcare pe strada Oneștilor din Oradea, relateaza presa locala. Cadavrul se afla intr-un geamantan.... The post Cadavrul unei femei descoperit intr-o remorca, intr-o parcare din Oradea. O alta victima, inca in viața, gasita in…

- Trei oficiali de rang inalt ai regimului sirian al lui Bashar al-Assad, judecati in lipsa in Franta cu privire la complicitate la crime impotriva umanitatii si crime de razboi, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP preluat de news.ro

- DUREROS… O tragedie fara margini s-a petrecut noaptea trecuta pe DJ 243, in zona localitații Perieni, unde doua angajate ale complexului Lebada din Barlad, care se aflau intr-o mașina, au murit in urma unui accident rutier de grav. Bianca avea 24 de ani și era barmanița, iar colega sa de serviciu, Petronela,…

- Oamenii cauta dragostea online, dar unii profita de naivitatea altora. Un barbat care a cunoscut femei pe o aplicație de dating le-a sedus și le-a furat sume uriașe de bani. Cine este el și cum reușea sa le pacaleasca?

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Neamț, la data de 1 mai 2024, in jurul orei 13:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ștefan cel Mare, din municipiul de la malurile Moldovei. In urma cercetarilor…

- Un roman de 15 ani a devenit erou in Italia. Președintele țarii l-a premiat dupa ce i-a salvat viața unei femei. Citește și: Piteșteanca trimisa in judecata, dupa ce și-a furat propria mașina de la amanet Totul s-a intamplat cu mai mulți ani in urma, cand Emanuele se intorcea acasa de la școala și a…

- Gest impresionant! Un roman a devenit eroul unei femei in Italia, dupa ce i-a salvat viața. Adolescentul are 15 ani, s-a nascut intr-o familie de romani și a fost premiat de președintele Italiei, Sergio Mattarella. Baiatul a primit o distincție deosebita.