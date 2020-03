Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a fost testat pozitiv pentru coronavirus, au anuntat luni oficiali israelieni, informeaza Reuters. "Vom actiona in concordanta cu directivele Ministerului Sanatatii", a spus un oficial, anuntand diagnosticul pentru consilierul parlamentar,…

- Japonia va extinde interdicția de intrare pe teritoriul sau și pentru cetațenii care calatoresc din Statele Unite, China, Coreea de Sud și cea mai mare parte a Europei, pe fondul unei raspândiri rapide a pandemiei coronavirusului, informeaa Reuters care citeaza cotidianul nipon Asahi. De…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, 25 martie, se arata intr-o informare a guvernului regional, potrivit Guardian și Reuters. Relaxarea restricțiilor in capitala provinciei,…

- Coreea de Sud a raportat 93 de cazuri noi de coronavirus, miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge, astfel, la 8.413, potrivit datelor centrelor coreene pentru controlul și prevenirea bolilor, citate de Reuters.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis…

- Norvegia va inchide porturile și aeroporturile incepand de luni, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului, deși se vor face derogari atat pentru norvegienii care se intorc din strainatate, cat și pentru marfuri, a declarat sambata premierul Erna Solberg, citata de Reuters.Guvernul…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Sase detinuti au murit, iar doi gardieni de inchisoare au fost luati ostatici si au fost eliberati in revolte, in Italia, declansate de masuri menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor la inchisori, relateaza Reuters.Guvernul italian a decis…

- Guvernul britanic a anuntat sambata ca a rechemat o parte din personalul de la ambasada si consulatele din China, din cauza crizei generate de aparitia coronavirusului 2019-nCoV, care a ucis pana in prezent 259 de oameni, potrivit news.ro.„Incepand cu 31 ianuarie, anumiti angajati si familiile…