Viața profesională a tinerilor, afectată disproporționat de criza COVID. Apare 'generația restricțiilor' Tanara generație este afectata in mod disproporționat de criza coronavirusului și ar putea deveni ceea ce raportul numește o „generație a restricțiilor”, arata Organizația Internaționala a Muncii intr-un nou raport, citat de BBC, citat de Mediafax. Raportul arata ca femeile tinere au fost lovite in special de creșterea șomajului. Tinerii au fost afectați de ceea ce raportul numește „un triplu șoc”. Virusul distruge locurile de munca, perturba educația și instruirea și pune obstacole in calea celor care vor sa inceapa munca sau sa iși schimbe locul de munca. Unul din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

