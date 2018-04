Viața plină de excese a lui Avicii. ”60 de ore fără somn” Familia lui DJ-ului suedez Avicii, care a murit saptamana trecuta, nu a dat publicitații cauza morții, deși se știe ca s-au efectuat doua autopsii și ca poliția din Oman are toate datele privind decesul subit al tanarului. Chiar și așa, este ușor de banuit ca DJ-ul a fost rapus de excesele pe care le-a facut in ultimii ani. In interviurile pe care le-a dat de cand a devenit faimos, Avicii vorbea despre stilul lui de viața extrem de agitat. Printre altele, el a recunoscut ca a stat și 60 de ore fara somn, lucru care, cel mai probabil, a fost posibil cu ajutorul unor substanțe mai mult sau mai puțin… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cauzele decesului lui Avicii nu sunt cunoscute, dar detalii referitoare la excesele din viața lui continua sa iasa la suprafața. Potrivit presei internaționale, faima și faptul ca a ajuns pe cele mai inalte culmi ale muzicii și-au pus amprenta pe stilul de viața al acestuia. Tim Bergling si-a ales numele…

- Tim Bergling, DJ-ul suedez cunoscut sub numele de Avicii, care s-a stins din viața la sfarșitul saptamanii trecute, la varsta de 28 de ani, a avut o viața plina de vicii, iar acum detalii incredibile au ieșit la iveala.

- Comunitatea muzicala a fost luata prin surprindere vineri ca urmare a anuntului ca Avicii, superstarul DJ-ul suedez, a murit la Oman la varsta de 28 de ani. Cauza oficiala a mortii sale nu a fost facuta publica, dar in ultimii ani producatorul...

- Iata ultima poza cu Avicii. Aceasta a fost realizata in urma cu cateva zile in resortul Muscat Hills din Muscat, Oman. Tim Bergling (aka Avicii) se afla in vacanta in Oman. Matrai Joshi, care este DJ resident la acest hotel si apare in fotografia de mai sus cu Avicii, declara pentru Daily Mail: „A fost…

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…