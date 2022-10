Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care conducea un autoturism a murit intr-un accident rutier produs sambata dimineața, la Campulung Moldovenesc, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal. Autoturismul condus de tanarul de 26 de ani a intrat in coliziune foarte violenta cu un autotren, intr-o curba, in condiții care urmeaza ...

- Avocații Baroului Vrancea iși iau ramas bun de la colega lor, Eugenia Patrulius, care a incetat astazi din viața, la varsta de 70 de ani. Doamna Jeni, așa cum o cunoșteau toți cei din sistemul de justiție vrancean și nu numai, s-a luptat de cațiva ani cu o boala necruțatoare, care insa nu i-a schimbat…

- ■ pensionara de 10 ani, fosta salariata a Spitalului Municipal de Urgența Roman a facut, la 68 de ani, trei accidente cerebrale vasculare ■ dupa pensionare principala ei preocupare era lectura ■ Viața este facuta din bune și rele. Din pacate, in ultima vreme, aflam tot mai multe vești și din categoria…

- Spectacol in duelul din etapa a II-a a Ligii Naționale de handbal masculin dintre CSU Suceava și Dinamo București, din sala Liceul cu Program Sportiv, care și-a primit oaspeții in straie noi. Fanii suceveni de toate varstele au venit in numar mare in tribune pentru a-și susține echipa favorita, CSU…

- Un salvamar din Dambpovița a decedat luni la Eforie Sud in timp ce incerca sa salveze viața unui tanar care s-a aventurat in larg, deși era arborat steagul roșu, relateaza DobrogeaTV . Cei doi barbati de 28 de ani, din Ialomița, și 48 de ani, din Dambovița, au fost scosi din apa inconstienti si nu…

- Borseta a fost uitata pe o banca din Gara Iași și a fost gasita de Vasilica Savuț, un controlor de tren din Suceava, potrivit Monitorul de Suceava. Șeful de tren se afla in timpul serviciului, iar luni dimineața, in jurul orei 10:30, in timp ce aștepta in Gara din Iași trenul Galați – Cluj, a observat…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din Suceava, a sunat sambata la serviciul de urgența 112 pentru a reclama o agresiune. Mai exact, persoana in cauza a cerut ajutorul polițiștilor dupa ce a fost batut de soacra, scrie Monitorul de Suceava. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicata și l-au gasit pe…

- Barbatul a explicat ca spart magazinul din localitatea Baia din cauza ca era flamand. Pana la intervenția polițiștilor, individul, care s-a ales cu dosar pentru pentru tentativa furt, apucase sa manance o paine și o roșie și sa bea doua iaurturi, relateaza publicația Monitorul de Suceava . Proprietarul…