Viaţa pe Terra va fi inevitabil transformată de schimbările climatice în următorii 30 de ani (raport GIEC) Penurie de apa, exod, malnutritie, disparitia speciilor ... Viata pe Terra, asa cum o stim noi, va fi inevitabil transformata de schimbarile climatice atunci cand copiii nascuti in 2021 vor implini 30 de ani sau chiar mai devreme, avertizeaza un proiect de raport al specialistilor de la GIEC (Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, organism al ONU), relateaza miercuri AFP. Oricare ar fi ritmul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, impactul devastator al incalzirii climatice asupra naturii si umanitatii care depinde de aceasta se va accelera, se arata in raportul GIEC,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

