Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, ca procent din PIB, de la 51,7% in ianuarie la 51,9% in martie, arata datele Ministerul Finantelor. Datoria guvernamentala continua sa creasca Datoria guvernamentala a urcat de la 841,292 miliarde de lei in februarie la 845,098 miliarde lei in martie. Tot in martie, datoria pe termen mediu si lung s-a majorat la 795,023 miliarde de lei, de la 786,851 miliarde de lei in februarie, iar cea pe termen scurt a scazut la 50,075 miliarde lei, de la 54,441 miliarde de lei in luna anterioara. Datoria in moneda nationala se ridica la valoarea…