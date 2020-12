Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Ungaria nu sunt in poziția dorita la actuala ediție, dar ambele echipe iși doresc sa invinga pentru a termina cat mai sus Partidele dintre Romania și Ungaria au avut dintotdeauna o insemnatate aparte, au nascut ambiții nebanuite intre cele doua țari vecine. Handbalul reprezinta, atat in Romania,…

- Tehnicianul Cosmin Contra a transmis, vineri, un mesaj suporterilor dinamovisti, dupa ce joi a parasit echipa bucuresteana, in care le-a spus ca proiectul in care a crezut cel mai mult in viata sa s-a dovedit a fi "o mare minciuna". "Dragi suporteri dinamovisti, plec din Romania cu o mare…

- Politic Senator Eugen Pirvulescu: „Sanatatea populației este prioritara, iar infrastructura sistemului public medical din țara noastra necesita investiții substanțiale” decembrie 2, 2020 12:50 Pandemia care a lovit intreaga omenire a lasat urme adanci, atat in sufletul fiecaruia dintre…

- Expert: Fiecare familie va plati 200 de lei in plus pe an la gaze, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit Fiecare familie din Romania va plati 200 de lei in plus pe an, prin tarifele de distributie, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit la reteaua de gaze, a declarat, miercuri,…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedinte PSD, lanseaza un atac la ministrul Finantelor, Florin Cițu, pe are il intreaba daca vede viata in roz de la ochelari, avand in vedere ca Romania a fost printre cel mai prost guvernate state din Uniunea Europeana in acest an, iar demnitarul vorbeste de o revenire in…

- Directorul Centrului pentru Cercetari Demografice, Vasile Ghețau, spune ca, daca intr-un an calendaristic mortalitatea ar fi in toate lunile cea din august 2020, „speranța de viața ar scadea in Romania cu aproape un an”. Sociologul explica insa și ce se intampla cu natalitatea in Romania, in scadere…

- Creditul din magazin, desi nu este cea mai favorabila oferta financiara la care poti apela, este una dintre cele mai apreciate de romanii care vor sa isi cumpere bunuri de folosinta indelungata. Cu toate astea, desi imprumuturile de genul acesta sunt foarte rapide, aprobarea facandu-se in cateva zile,…

- Cați dintre voi nu v-ați plans de drumuri proaste? Cați ați fost nevoiți sa stați cu orele in trafic? Cați ați vazut munți de gunoaie? Cați ați cautat, in zadar, un loc de munca? Iar lista ar putea continua, la nesfarșit, cu problemele din sistemul de sanatate, din cel de educație și-atatea altele.…