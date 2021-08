Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul feminin de 8+1 al României a oferit o surpriza neplacuta în finala de la canotaj, fetele noastre încheind cursa doar pe locul al șaselea. Asta dupa ce în urma cu doar doua zile ele scosesera un timp incredibil: record mondial și olimpic. Elisabeta Lipa și explicația…

- Dumnezeu sa te odihneasca in pace mama mea frumoasa Acesta este mesajul lui Elis, fiul lui Armeanca, postat pe pagina sa de Facebook.Dan Armeanca, artistul care facea furori in anii 39;90, este in doliu. Sotia sa, Daniela, a incetat din viata, iar anuntul a fost facut pe Facebook de fiul lui, Elis Armeanca.…

- Cine a zis ca viața langa o femeie mai tanara este ușora s-a inșelat! Dovada stau sacrificiile pe care le face Edy de Romania pentru a ține pasul cu soția sa. Milionarul, care este de nedezlipit de blondina, chiar și atunci cand mananca, și-a etalat noul look prin București, dupa ce și-a vopsit parul…

- Sandra Mutu este o prezența discreta in lumea mondena, chiar daca este soția celebrului Adrian Mutu. Partenera de viața a „Briliantului” a decis sa iși ia mama la plimbare, iar cu aceasta ocazie s-a aflat și cat de bine arata soacra fostului fotbalist roman. Iata imaginile surprinse de paparazzi SpyNews.ro!

- Irina Nicolae, fosta membra a trupei ASIA, a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Soția lui Marius Vizer și-a pus in evidența silueta la trei ani de cand a nascut. In urma cu mulți ani, Irina Nicolae a renunțat la aparițiile publice, a renunțat și la cantat. In plus, aceasta a plecat din…

- Alexandra Dinu a fost surprinsa de catre paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la una din cafenelele de lux din Capitala, la care merge frecvent. De data aceasta, insa, frumoasa bruneta nu a fost insoțita de soțul ei, de care este intotdeauna nedezlipita, ci și-a servit…

- Dan Helciug, in varsta de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa, pandemia i-a schimbat total viața. Concertele au lipsit, iar interpretul s-a reorientat. Acesta a caștigat bani din diverse activitați, iar in cazul in care lucrurile nu se vor indrepta, și-a facut deja…

- Dupa ce a plecat din Turcia, Marius Șumudica a luat o pauza de antrenorat. Revenit in țara antrenorul și-a petrecut sarbatorile alaturi de familie. Ba mai mult de-atat și-a facut soția fericita, dupa ce i-a facut un cadou extrem de scump. Paparazzi de la Playsport.ro au surprins-o pe domana Șumudica…