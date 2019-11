Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, incepand din 2005, in a treia duminica a lunii noiembrie este marcata Ziua mondiala de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie. Tema propusa pentru 2019 este „Life is not a car part” („Viata nu e o parte a unei masini”), potrivit site-ului www.worlddayofremembrance.org, si…

- Numarul accidentelor rutiere in Uniunea Europeana trebuie redus la jumatate pana in anul 2030 si voi depune toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv, a afirmat joi Adina Valean, candidata la postul...

- Un șofer de taxi din Cluj și o studenta din Targu Mureș se afla pe patul de spital, in urma unui accident petrecut intr-o noapte de la mijlocul lunii octombrie, la Cluj-Napoca. O ambulanța de la Dej a intrat atunci in coliziune cu taximetrul intr-o intersecție și s-a rasturnat. Mașina de taxi a zburat…

- "Cel mai cumplit lucru din Programul de guvernare al PNL este „Planul de comasare a spitalelor neperformante"! E revoltator, domnilor de la PNL! Spitalul e, ca intotdeauna pentru voi, un simplu business. In loc sa investiți in spitale, voi le inchideți?Dar viața oamenilor nu conteaza?!…

- Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, a facut, miercuri, un apel public pe pagina sa de Facebook, tragand un semnal de alarma privind disparitia din tara noastra a 70 de mediamente, dintre care 18 nu au alternativa terapeutica.

- Bicicliști și pietoni din Timișoara au organizat vineri o acțiune de protest la o trecere de pietoni unde recent o femeie de 62 de ani a murit lovita de o mașina. Oamenii susțin ca o mare parte din vina o poarta autoritațile locale, pentru ca multe treceri nu sunt bine iluminate. Pentru a atrage atenția…

- În seara de marți, 27 august, Robert F. se afla împreuna cu baiețelul sau în vârsta de 6 ani și jumatate într-un parculeț din cartierul Zorilor, cunoscut de clujenii din zona drept „parcul de la Perla”. Locația este frecventata de mulți parinți și copii,…

- "Atentie la siguranta copiilor vostri! Tinerii prefera transportul de ocazie, sacrificand siguranta personala In fiecare zi, la orele amiezii, zona Garii din Iasi este frecventata de catre autostopisti. O mare parte dintre acestia sunt minori, fara sa fie insotiti de catre persoane adulte. Astazi, in…