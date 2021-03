Viața neștiută a foștilor milionari: Ce mai face Irinel Columbeanu, după ce și-a pierdut averea Omul de afaceri Irinel Columbenu avea o avere de circa 150 de milioane de euro in cursul anului 2007, insa a pierdut aproape tot ce deținea din cauza unor investiții nereușite și a datoriilor la banci. Totodata, el a pierdut și vila de la Izvorani și a fost nevoit sa se mute intr-un apartament cu doua camere din cartierul bucureștean Colentina. Acum, dupa ce știm ca bogatul Irinel a „scapatat” desigur ca apare curiozitatea ce mai face sau, mai bine zis, ce va mai face. Columbeanu a declarat de curand ca vrea sa lase in urma cel puțin o carte! In care se povesteasca peripețiile prin care a trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Amprentele” pe care doamnele și domnișoarele le-au lasat-o in viața mondenului afacerist, vedete pe care acesta le-a cunoscut in intimitate, fac subiectul unei carți pe care Irinel Columbeanu o scrie. Fostul milionar in euro dar pe care afacerile neprofitabile l-au adus la faliment, a dat, in pragul…

- In urma cu puțina vreme s-a aflat ca Irinel Columbeanu scrie o carte, iar acum afaceristul a dezvaluit și care e subiectul. In sute de pagini va povesti despre viața sa personala, dar și detalii despre poveștile de dragoste pe care le-a trait cu femei celebre. Afaceristul a trecut printr-o perioada…

- Candva, fostul miliardar Irinel Columbeanu (63 de ani), cu lipici la femei tinerele, avea toata lumea la picioare. Dar limuzina, somptuoasa vila de la Izvorani cu 15 dormitoare și vacanțele exotice sunt acum doar o amintire. Totul s-a naruit, precum un efemer castel de nisip, in urma unor investiții…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Romania are locuri superbe, imposibil de ratat in viața aceasta, in pofida faptului ca romanii prefera calatoriile in strainatate, in detrimentul turismului autohton. Iata ca, de curand, jurnaliștii de la New York Times au pus Maramures si Bucovina pe lista destinatiilor de vacanta. Aceste destinații…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…

- Averea fostului star argentinian Diego Maradona include si o casa in Havana, capitala Cubei, in care se afla multe obiecte ale fostului campion mondial, a anunțat avocatul Mauricio D'Alessandro, potrivit agentiei EFE, scrie Agerpres. Imobilul ar putea deveni muzeu.

- Monica Gabor este plecata de mulți ani in Statele Unite, acolo unde l-a cunoscut pe Mr. Pink și traiește o viața de regina. Iubitul actual ii ofera tot luxul cu care aceasta a fost obișnuita și la Izvorani, acolo unde și-a petrecut o parte din viața alaturi de Irinel Columbeanu