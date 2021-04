Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnîi, care face greva foamei în închisoare, dupa ce i s-au refuzat îngrijirile medicale, spera sa fie cizitat de un medic. În schimb, el a fost vizitat de Maria Butina, condamnata pentru spionaj în SUA, scrie Washington Post. Ea facea un reportaj…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, incarcerat in Colonia penitenciara numarul doi de la Pokrov, la 100 de kilometri de Moscova, a anuntat miercuri ca intra in greva foamei. „Intru in greva foamei, pentru a cere aplicarea legii si pentru a fi lasat un medic sa vina sa ma vada”, anunta, intr-un mesaj…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse,

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Navalnii precizeaza, in…

- Mai multe bannere cu Rihanna și Greta Thunberg au fost arse de mulțimea de locuitori ai orașului Delhi pe motiv ca vedetele internaționale și-au permis sa posteze mesaje de susținere a fermierilor care au izbucnit proteste in India din cauza unor legi agricole noi. Atat cantareața de muzica R&B și pop,…

- Dmitry Ivanov, un student rus in varsta de 21 de ani, a fost reținut in timpul unui protest pentru susținerea disidentului Alexei Navalnii și incarcerat la penitenciarul Sakharovo din sudul Moscovei. Acolo, tanarul a fotografiat condițiile inumane in care stau prizonierii. Celulele de detenție s-au…

- Liubov Sobol, o aliata a lui Alexei Navalnii, a fost reținuta la Moscova. Ea este acuzata de instigare la organizarea de proteste ilegale. Avocatul lui Liubov Sobol, o cunoscuta influencerița pe rețelele de socializare, a declarat ca clienta sa “a fost retinuta pentru ca a facut apeluri la organizarea…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a indemnat duminica seara autoritatile ruse "sa respecte drepturile" lui Alexei Navalnii si a cerut "eliberarea lui imediata", potrivit unui mesaj pe Twitter, citat de AFP. Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.…