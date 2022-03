Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista ucraineana Irina Sushkova a devenit vaduva la doar 25 de ani. Soțul sau, ofițer de 30 de ani al Forțelor Aeriene Ucrainene a fost omorat pe front, in urma cu cateva zile, in timp ce incerca sa opreasca invazia trupelor ruse. Irina a incercat sa-și aline tristețea și furia publicand un…

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- In judetul Botosani, mii de copii au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. Specialistii si autoritatile spun ca acesti copii traiesc o reala drama a separarii, cu efecte devastatoare in unele cazuri.

- Ucraineanca Maryna Striletska (38 de ani), arbitru FIFA, traieste o adevarata drama din cauza razboiului din tara sa natala. Ea se afla intr-o localitate din estul Ucrainei, zona inconjurata de fortele ruse. "Eu si familia mea stam acasa, suntem deja in cea de-a sasea zi. Uneori sunt explozii, putem…

- Unul dintre puținii veterani de razboi pe care Prahova ii mai are in viata este maiorul in retragere Gheorghe Enache. Anul acesta va implini 100 de ani. La aproape opt decenii de la incheierea celei de-a doua conflagratii mondiale nu a crezut ca va revedea imaginile de groaza care l-au urmarit o…

- FOTO| CAZARE și masa in Alba, pentru 60 de refugiați din Ucraina care fug de RAZBOI: Aiudeanul care a adus satul Rachiș la viața, SOLIDAR fața de victimele conflictului FOTO| CAZARE și masa in Alba, pentru 60 de refugiați din Ucraina care fug de RAZBOI: Aiudeanul care a adus satul Rachiș la viața, SOLIDAR…

- Marina Almașan, fosta soție a regretatului artisit Victor Socaciu, cel care s-a stins din viața la finele anului trecut, i-a transmis un nou mesaj vaduvei acestuia. Vedeta postului public de televiziune are de gand sa termine cat mai repede de scris cartea despre viața fostului ei soț, chiar daca Brandușa,…