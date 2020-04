Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Andrei Constantinescu, din Deva, Hunedoara, este o lupta continua pentru supraviețuire. Ani de-a randul, copilașul s-a așezat cu incrancenare in fața destinului nedrept și a reușit sa invinga cancerul! Acum, stihia bolii ii da iar tarcoale și, pentru a putea fi salvat din ghearele necruțatoarei…

- Trupa de teatru Szigligeti din Oradea va prezenta, in premiera nationala, spectacolul "Familia Schroffenstein" de Heinrich von Kleist, in regia castigatorului premiului Junior Prima, Kovacs D. Daniel, din Ungaria. Alaturi de el, din echipa tehnica mai fac parte alti trei tineri, tot din Ungaria: dramaturgul…

- Accidentul din seara zilei de 21 februarie s-a soldat cu ranirea grava a doi barbați. Cum s-a intamplat totul? Se pare ca din cauza unei depașiri riscante, forțate de un tanar din Curtici.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Oradea, ca, in urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formatiune politica din tara ca numar de alesi locali. "PMP va merge in campania electorala cu candidati in toate localitatile din…

- O cultura de canabis a fost descoperita miercuri, 5 februarie, in județul Bihor de polițiștii de combatere a criminalitații și procurorii DIICOT Oradea. Autoritațile au destructurat o rețea de trafic de droguri și au confiscat 4,5 kilograme de canabis. Printre suspecți se afla și un minor de 15 ani.…

- Vantul puternic a facut ravagii in județul Bihor. Mai mulți copaci și stalpi de telefonie au fost doborați, in noaptea de marți spre miercuri, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Bihor, in cursul nopții de marți spre miercuri pompierii au intervenit in opt misiuni care au avut ca scop inlaturarea…

- Amna a anunțat in urma cu doar cateva luni, ca divorțeaza de tatal baiețelului sau. Cei doi formau un cuplu de mai bine de 9 ani, iar anul trecut au luat o decizie importanta pentru viața lor. Amna a vorbit la Star Matinal, despre sacrificiile pe care le-a facut pentru cariera, dar și despre decizia…

- Corespondentul BBC, Africa, Fergal Keane, a anunțat carenunța la cariera de jurnalist dupa ce a fost diagnosticat cu stresposttraumatic (PTSD) ca urmare a ”zecilor de ani de munca in zonele de conflict”.Diagnosticul sau a fost rezultatul „catorva zeci de ani de munca in zonele de conflict din intreaga…