Viața la țară în comuna Băla îi atrage și pe străini Viața la țara in Romania ii atrage și pe straini. Nu numai pentru o vizita in care sa se bucure de aerul curat, produsele locale și liniștea satului tulburata doar de sunetele pasarilor și ale animalelor domestice. Satul romanesc atrage straini care investesc in locuințe tradiționale și le transforma in case de vacanța sau chiar in locuințe permanente. Un asemenea spațiu rural in care traiesc… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

