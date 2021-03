Viața la țară fără medic de familie Cu varste inaintate și probleme de sanatate tot mai multe, vrancenii din zona de munte nu au la cine apela pentru asitența medicala. 13 comune din județ nu au medic de familie și numarul lor este in creștere. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

