Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, 13 județe din țara sunt in zona roșie, cu peste 5 cazuri la 1.000 de locuitori , și 22 de județe in scenariul galben, cu peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori.Cele mai mici rate de pozitivare au fost inregistrate in șase județe: Olt, Gorj, Harghita, Vrancea, Neamț, Satu Mare.Coeficientul…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 17 decembrie a.c., concertul simfonic de Craciun, susținut de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Tiberiu Dragoș Oprea. In program: Johann Strauss Jr./Richard Atzler – Annen-Polka, Johann Strauss Jr. – Viața de artist, Vin, femei si cantec, Jockey Polka,…

- Cele doua tinere de 30 de ani din Capitala, despre care am prezentat joi un reportaj, au o poveste de viata cutremuratoare. Vineri, dupa mai multe incercari, mama lor a stat de vorba cu noi si ne-a relatat drama fiicelor, care au fost diagnosticate cu autism inca din copilarie.

- Povestea unei tinere romance care a fost infiata la ineputul anilor 90 și a murit in America, infectata cu HIV, a fost susa de Adevarul, la mai bine de 5 ani de la dispariția ei. Eva avea doar trei saptamani cand a fost infiata de un cuplu de americani care nu știau ca fetița era purtatoare a virusului.Eva…

- Targul de Craciun din Craiova s-a dovedit a fi un eșec inca de la deschidere. Primaria a ținut cu tot dinadinsul sa țina acest targ, numai ca DSP -ul a inchis toate casuțele la nici o ora de la inaugurarea targului, pe motiv ca administrația locala nu ar avea aviz de funcționare. In fapt, la nici o…

- O femeie din Luna are nevoie urgenta de sange și chiar plasma. Acesta a fost infectata cu COVID 19 și se afla intr-o stare grava la un spital din Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Camere de luat vederi in bloc.Asociațiile de Proprietari trebuie sa fie atente daca au luat decizia sa monteze camere de luat vederi in scara blocurilor. Exista riscul de a merge prea departe si sa invadeze viața privata a celor ce locuiesc sau intra in bloc, ceea ce ar duce la o incalcare a legislației…

- "De pe televiziuni se preia in toata Europea stirea cu suspiunile de frauda la alegeri. E ultimul lucru de care avem nevoie acum. As inchide controversele prin renumarare", a afirmat Traian Basescu, la Digi24. Intrebat de suspiciunile de frauda de la alegerile locale, fostul presedinte a afirmat…