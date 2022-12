Stiri pe aceeasi tema

- Populatia cea mai „verde" din Romania se regaseste, si in acest an, in judetul Iasi. Conform datelor statistice provizorii publicate de Institutul National de Statistica, varsta medie a iesenilor era, la 1 iulie 2022, de 39,1 ani, cu trei ani mai putin decat varsta medie la nivelul intregii tari. Alte…

- O grupare infracționala a fost destructurata in urma cu o zi, dupa ce procurorii DIICOT Iași au impanzit toata Moldova cu mașini de poliție. Aceștia sunt frații Corduneanu, care au o poveste controversata in lumea interlopa și o istorie greu de trecut cu vederea. Aceștia sunt considerați printre cei…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Trei cetațeni din Republica Moldova au fost depistați, ieri, in situații ilegale, in județul Buzau. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare cu indepartare sub escorta, iar la ieșirea din țara a fost instituita masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 6 luni. La data…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

- Participantii la Universitatea de Vara de la Izvoru-Muresului, editia a XIX-a, cu genericul Pentru o Romanie a secolului XXI, unita sub semnul tricolorului și al idealului național, desfasurata in perioada 14-18 septembrie 2022, au formulat urmatoarea rezolutie adresata Administratiei Prezidentiale,…

- Apele Romane au facut un apel la calm si responsabilitate sociala pentru folosirea rationala a resurselor de apa si economisirea acestora. Administratia a informat ca rezerva de apa este in scadere, dand insa asigurari ca este suficienta pentru cei care alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata…

