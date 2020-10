Viata la camin pe timp de pandemie. Mai putini studenti, mai multa liniste si curatenie mai ceva ca acasa

Din cauza situatiei generate de epidemia de coronavirus, criteriile pentru acordarea unui loc in caminele din tara s-au schimbat. Daca in mod normal, repartizarea se facea dupa medie, in acest an au avut prioritate pentru ocuparea unui loc in camin studentii care sustin ore in scenariu hibrid, care includ si ore fata in fata.





In aceste conditii, studentii care aveau medii mari considera ca au fost nedreptatiti pentru ca s-au "trezit" ca au fost repartizati in camine vechi sau de la periferia orasului. Ziare.com a discutat cu mai multi studenti din tara pentru a afla ce s-a schimbat…