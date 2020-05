Viata isi reia cursul normal: calatorii sigure Romania - Germania cu reNNen.ro Perioada de incercare la care cu totii au fost supusi prin pandemia de coronavirus pare sa stagneze sau cel putin sa se relaxeze intr-un ritm prea lent. Obisnuiti cu viata agitata, cu mersul grabit al tuturor lucrurilor, multi incearca sa se readapteze, sa revina la starea normala de trai, chiar daca asta presupune un efort aparte.



Spre deosebire de perioada de dinainte de pandemie, acum solutiile pentru diverse nevoi si probleme nu se gasesc la fel de usor. Domeniul transporturilor este unul dintre cele care au fost puternic afectate. Odata cu relaxarea masurilor impuse de autoritati,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

