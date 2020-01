Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina de urgența la un accident care a avut loc pe DN69, pe raza comunei Orțișoara. La locul accidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție un ... The post Sarbatori negre pe șoselele din Timiș. Inca un om și-a pierdut…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, cu ocazia Craciunului, ca Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea binecuvantata de a ne face mai buni, mai empatici si mai solidari. "Spiritul Craciunului, colindele si traditiile ne bucura din nou sufletul si renasc dorinta de a oferi, la randul…

- Primiți cu gandul bun? Fie ca sarbatoarea Nașterii Domnului sa va calauzeasca spre o viața implinita, precum steaua le-a fost calauza magilor, iar celor din jur sa le daruiți iubirea, iertarea și gandurile bune așa cum darurile sfinte, aurul, smirna și tamaia au fost inchinate de magi pruncului sfant.…

- Era tanara și a avea o familie superba. O mama și-a pus capat zilelor, dupa o lupta lunga cu un „demon” invizibil. Inainte de a se sinucide, a inregistrat un mesaj video pentru copiii ei.

- Preotii din Cercul pastoral-misionar Ilva Mica, coordonati de pr. Iuliu Brici, s-au intalnit in Duminica a 23-a dupa Rusalii in parohia Arsita din Protopopiatul Nasaud. Incepand cu ora 16.00, in Biserica cu hramul "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe", in prezenta unui numar mare de credinciosi, soborul celor…

- Multi dintre noi au norocul de a trai singuri in propriul corp și de a fi independenti de alta ființa umana, insa, viața, prin cele mai nebanuite cai, ne poate arata o alta fațeta a naturii biologice!p.